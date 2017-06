Westfalenpost: Unterrichtsfach Wirtschaft

Hagen (ots) - Schüler kämen besser durchs Leben, wüssten sie mehrdarüber, wie unsere Wirtschaft funktioniert. Doch das gilt nicht nurfür Schüler. Auch Erwachsenen fehlt häufig die Kenntnis einfachsterZusammenhänge. Und leider nicht nur in ökonomischen Fragen.Erschreckend viele Menschen wissen kaum etwas über Recht undVerträge, gesunde Ernährung oder unser politisches System, sie könnenschlecht mit Statistiken umgehen und mit Medien. Deshalb fallen sieauf Reklametricks herein, auf Anlagebetrüger, provisionsversesseneVersicherungsmakler, Datenabzocker, Verschwörungstheoretiker undpolitische Rattenfänger. Es wäre schön, wenn die Schule das allesändern könnte. Mehr Sportunterricht brauchen wir auch, mehr Musik undKunst, Programmierunterricht und vielleicht Meditationskurse. DasSchulfach "Glück" wurde ja auch schon ins Gespräch gebracht, wennauch nicht von der künftigen schwarz-gelben Landesregierung. Die willja "nur" die Wirtschaftskompetenz verbessern. Das ist schon inOrdnung. Wichtiger als ein zusätzliches Fach wäre zunächst dieSchulung der ökonomischen Kompetenz bei den Lehrern. Wie sie dieihren Schülern vermitteln, sollte man dann den Praktikern in denKlassenzimmern überlassen. Das gilt übrigens auch für die anderenFächer.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell