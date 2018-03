Westfalenpost: Undurchschaubar / Kommentar von Martin Korte zum Tierwohl-Label

Hagen (ots) - Transparenz ist wichtig - sagen immer alle. BeimThema Tierwohl heißt das: Die Verbraucher sehen, wie und wo dasProdukt entstanden ist, das sie sich in den Einkaufwagen werfen.Anscheinend legen immer mehr Kunden vor allem beim Fleisch-Kauf Wertauf diese Informationen. Sonst würde der Handel nicht reagieren. Esgibt bereits zahlreiche sogenannte Gütesiegel. Zum Beispiel das derInitiative Tierwohl, das von der Landwirtschaft ins Leben gerufenwurde. Bald soll zusätzlich (oder anstatt?) noch ein staatlichesLabel auf den Markt kommen. Genaues weiß man noch nicht; der Wegdurch die politischen Instanzen ist lang. Lidl hat gerade einenvierstufigen Haltungskompass eingeführt. Stufe 1: Stallhaltung;entspricht den gesetzlichen Vorgaben. Stufe 4; Bio, also teurer. Wennviele Ähnliches tun, aber eben nicht Dasselbe, dann trägt das nichtzur Transparenz bei, sondern zur Verunsicherung. Der Handel warbisher nicht in der Lage, sich gemeinsam und umfänglich aufverbindliche Standards zu einigen. Erst jetzt mischt sich die Politikein - viel zu spät. Edeka hat übrigens neulich ein deutschesSuppenhuhn für 99 Cent verkauft. Für das Tierwohl dürfte bei diesemPreis nicht viel übrig bleiben. Wir lieben Lebensmittel...Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell