Westfalenpost: U-Ausschuss zum Fall Amri: Neuer Blick auf die Mängel

Hagen (ots) - Wer den Untersuchungsausschuss zum BerlinerAttentäter Anis Amri als Wahlkampf mit anderen Mitteln abgebuchthatte, mag schon am ersten Tag der Zeugenvernehmungen überraschtsein. Das einzige Versäumnis, das die Landesregierung im Umgang mitdem Tunesier bislang einräumen mag, war die angeblich kollektiveFehleinschätzung aller 40 Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern imGemeinsamen Terror-Abwehrzentrum. Dass hier aber keineswegs reihumdie Gefährlichkeit Amris erörtert und gemeinschaftlich verneintwurde, hat der Chef des Bundeskriminalamtes nun deutlich gemacht. NRWhatte den Hut auf. Auch die Mängel beim europäischen undinnerdeutschen Datenaustausch im Umgang mit potenziellen Terroristenhatte man in dieser Deutlichkeit noch nicht gehört. Mehr noch: Werahnte, dass die Überwachung von Gefährdern wegen unterschiedlicherPolizeigesetze zuweilen unterbrochen werden muss, wenn dieLandesgrenze von Hessen nach NRW passiert wird? Auch das zerrütteteVerhältnis zwischen dem BAMF-Chef Weise und NRW-Innenminister Jägerspricht Bände - in einer Phase, in der alle hätten an einem Strangziehen müssen. Man darf hoffen, dass der U-Ausschuss noch mehr zuTage fördert.