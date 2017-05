Westfalenpost: US-Präsident Trump

Hagen (ots) - Schön wäre es, wenn wir ihn einfach ignorierenkönnten: Soll Donald Trump doch erzählen, was er will. Soll er dochdie Fakten verdrehen und die Verbündeten vor den Kopf stoßen. Soll erdoch zu den undemokratischen Despoten in Saudi Arabien mehr Vertrauenaufbauen als zu uns Europäern. Geht leider nicht. Die USA sind zuwichtig, und die Welt ist zu globalisiert. Es bringt allerdings auchnichts, immer wieder mit hochrotem Kopf darüber zu klagen, dass derneue Präsident der Vereinigten Staaten ein ungebildeter, arroganterRüpel ist. Wir müssen mit Trump leben - wahrscheinlich noch fast vierJahre lang. Er wird sich nicht mehr ändern, das Amt wird ihn nichtzähmen; das widerspricht seiner Natur. Aber: Europa muss dringendrote Linien ziehen, die dem Wichtigtuer aus Amerika deutlich machen:bis hier hin und nicht weiter! Erstens: Wir dürfen uns nicht aneinem neuen ungezügelten Rüstungswettlauf beteiligen, der die Weltkeinen Deut sicherer macht. Zweitens: Wir müssen die Schöpfungbewahren, also Maßnahmen gegen den Klimawandel ergreifen, egal ob dieUSA mitmachen oder nicht. Drittens: Wir müssen Menschen helfen, dieunverschuldet in Not geraten sind und sich nicht selbst helfenkönnen. Viertens: Wir müssen uns für das Recht der freienMeinungsäußerung einsetzen. Was wir brauchen, ist ein aufchristlichen Werten basierender Gegenentwurf zu Trump, den wirglaubhaft der ganzen Welt gegenüber vertreten. Der Papst hat esgezeigt: Mit Trump reden? Ja. Aber gute Miene zu seinem bösen Spielmachen? Auf keinen Fall!Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell