Westfalenpost: USA/Klimaabkommen

Hagen (ots) - Das Pariser Klimaabkommen ist wichtiger als DonaldTrump. Es gilt nicht nur als Meilenstein auf dem Weg zu einernachhaltigen Wirtschaft, sondern es hat auch bewiesen, dass dieglobale Staatengemeinschaft in zentralen Fragen doch noch gemeinsamLösungen erarbeiten kann. Die USA sitzen jetzt ziemlich allein ineinem wackligen Boot mit Nicaragua und Syrien - den bisher einzigenNationen, die bei Paris nicht mitmachen. Trump kann den Kampf gegendie Erderwärmung bremsen, stoppen kann er ihn nicht. Der Mann, derden Klimawandel im Wahlkampf als Erfindung der Chinesen bezeichnete,hat schon zahlreiche national wirksame Entscheidungen getroffen,fossilen Brennstoffen zu einem Comeback zu verhelfen. SeineUmweltbehörde wurde angewiesen, sämtliche Seiten über den Klimawandelim Internetangebot zu löschen. Die Mittel für den Umweltschutz willTrump drastisch reduzieren. Gestern Abend blieb er erneut schlüssigeArgumente schuldig. Aber: In weniger als vier Jahren (wenn wir Pechhaben: in weniger als acht) wird der Milliardär sein Amt als dannschlechtester Präsident in der Geschichte der USA wieder räumen. SeinNachfolger kann nicht so dumm sein wie er. Trumps Ausscheren isttrotzdem verhängnisvoll. Es ist ein Symbol für den zunehmendenIsolationismus einer ehemaligen Führungsmacht. Sich aus einem Vertragzu verabschieden, den 200 Staaten nach zähen Verhandlungenunterzeichnet haben, zeigt, wie verhängnisvoll der Spruch "Americafirst" wirklich ist. Egoismus bringt die Welt nicht nach vorne, erwirft sie zurück. Das Pariser Abkommen ist der Beweis dafür, dassPolitik funktionieren kann. Donald Trump dagegen zeigt, wie Politiknicht funktionieren darf.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell