Westfalenpost: Turbo-Europäer Macron

Hagen (ots) - Geht's auch eine Nummer kleiner? FrankreichsPräsident Macron dreht ganz groß auf und gibt den Turbo-Europäer.EU-weiter Mindestlohn, gemeinsame Grenzpolizei, Asylagentur undKlimabank: Der Chef des Élysée-Palasts setzt wieder einmal zu einemMega-Wurf an. Die Wortwahl ist entsprechend pathetisch: "Wir dürfennicht Schlafwandler in einem erschlafften Europa sein." AnderthalbJahre nach seiner Sorbonne-Rede, in der er eine tiefere Integrationder Eurozone gefordert hatte, macht Macron klar, wie er sich in derEU sieht: als Antreiber und Visionär. Der französische Staatschef hatmit einem Paukenschlag den Europa-Wahlkampf eröffnet. Er begreiftsich als Anführer einer freien, demokratischen und solidarischen EU.Und definiert sich damit als Gegenbild zu den Rechtspopulisten undNationalisten - egal, ob sie Matteo Salvini oder Viktor Orbán heißen.Macron trägt dick auf, um bei der Wahl des EU-Parlaments Ende Mai dieBevölkerung zu elektrisieren und zu mobilisieren. Es wäre nichtüberraschend, wenn er in den kommenden Wochen durch Europa reist, umfür seine Sache zu werben. Man darf natürlich nicht jeden seinerPunkte zum Nennwert nehmen. Ein EU-weiter Mindestlohn wird nichtfunktionieren, weil die Produktivitäts-Niveaus der Volkswirtschaftenin Bulgarien oder Deutschland zu unterschiedlich sind. Bei einerEU-weiten Asylbehörde werden die Osteuropäer ausscheren. Trotzdem istMacrons europapolitischer Enthusiasmus nützlich. Mehr Anstrengungenfür gemeinsame Verteidigung und Grenzschutz sind ebenso wichtig wieeine verstärkte Geheimdienst-Kooperation zum Schutz gegenTerroranschläge und Cyber-Attacken. Europa ist zu einer ziemlichlahmen Veranstaltung geworden - hier hat der Präsident recht. Wennsein Feuerritt die Debatte in diese Richtung lenkt, hätte derFranzose viel erreicht.