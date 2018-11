Westfalenpost: Torsten Berninghaus zum Wisent-Projekt

Hagen (ots) - Dass der Streit um die Wisente heute denBundesgerichtshof und damit das höchste deutsche Gericht beschäftigt,ist bezeichnend. Es zeigt, wie tief der Riss ist, der durch unsereRegion führt. Wittgenstein und Sauerland stehen sich gegenüber. Dasliegt auch daran, dass Prognosen, die dieses viel beachteteAuswilderungsprojekt möglich gemacht haben, nicht eingetroffen sindoder Zusagen gebrochen wurden: Lange Zeit wurde ausgeschlossen, dasses zu Tier-Mensch-Begegnungen kommen könnte. Heute wissen wir: Esgibt diese Begegnungen. Deshalb ist die Auseinandersetzung vor Ortemotional. Und darüber hinaus fundamental. Auf der Sachebene geht esdarum, ob die Hinterlassenschaften der Kolosse als Dung oder alsLosung zu bezeichnen sind. Dahinter steckt die Frage, ob es sich beider Herde am Rothaarkamm um mangelhaft beaufsichtigte Rindviecheroder um seltene und somit schützenswerte Wildtiere handelt. DieJuristen unterscheiden folgerichtig zwischen den Rechten der privatenWaldbesitzer und den Interessen des Artenschutzes. Im Kern aber gehtes um die Frage, ob unsere Kulturlandschaft derlei archaischeKreaturen, die seit mehr als 100 Jahren allenfalls in Zoosanzutreffen waren, noch verträgt. Oder besser: ob wir diese inunseren Nutzwäldern mit ihren vielfältigen Funktionen zulassenwollen. Berechtigte wirtschaftliche Interessen prallen auf eineromantische Vorstellung von Ursprünglichkeit. Am Ende hilft esvielleicht, die Perspektive zu wechseln. Was werden unsereKindeskinder wohl über den heutigen Tag sagen? Werden Sie sagen:"Damals wurde die Schnapsidee einer Bison-Herde in Tannenschonungenbeerdigt." Oder: "Damals wurde ein kleines Stück Ursprünglichkeit inunsere heutige auf Effizienz getrimmte Hoch-Zivilisation gerettet."Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell