Westfalenpost: Torsten Berninghaus zum Asylstreit in der Union

Hagen (ots) - Fast hätten wir vergessen, welcher Zündstoff in derZuwanderungsfrage steckt. Denn mit den rückläufigen Zahlen anMenschen, die in Deutschland Schutz suchen und Asyl beantragen,verebbte zusehends die Schockwelle der folgenreichenFlüchtlingsentscheidung aus September 2015. Der politischeHandlungsdruck sank. Und so kamen die Versuche, das Problemeuropäisch und damit auf den Schultern vieler zu lösen, nicht rechtvoran. Das holt die Bundeskanzlerin jetzt innenpolitisch ein.Erwartungsgemäß geht Horst Seehofer auf Konfrontationskurs. Er führtdie Unionsfraktionen in eine Zerreißprobe. Denn in einerKampfabstimmung ginge es natürlich nur vordergründig um ein Ja oderNein zu der Frage, ob Deutschland einzelne Personengruppen an derGrenze zurückweist. In Wahrheit muss sich die Union entscheiden, obsie in der Flüchtlingsfrage trotz sinkender Einigungs-Chancen deneuropäischen Weg ihrer Kanzlerin stützt - oder eben nicht.Währenddessen wird das Rettungsschiff Aquarius mit 629 Flüchtlingenan Bord durchs Mittelmeer geschickt, weil sich Italien weigert, dieseBootsflüchtlinge aufzunehmen. Die neue italienische Regierunghandelt. Rom fühlt sich allein gelassen mit den Flüchtlingen ausNordafrika. Die Aquarius wird so zum Symbol für die ZerrissenheitEuropas und für politische Hilflosigkeit. Denn einmal mehr wirddeutlich, dass die sinnvollen Forderungen nach Schutz von EuropasAußengrenzen, einem fairen Verteilungsschlüssel und effizientenAsylverfahren nicht greifen. Solange aber diese europäische Lösungnicht in Sicht ist, hat die Flüchtlings-Politik der Bundesregierungeine offene Flanke. Das weiß natürlich auch Angela Merkel.