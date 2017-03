Westfalenpost: Streit auf dem Weg nach Rom

Hagen (ots) - In der Europäischen Union herrscht Dankbarkeit füreinen unfreiwilligen Helfer: Donald Trump, heißt es, leiste alsabschreckendes Beispiel wertvolle Dienste bei der Bekämpfung desPopulismus in Europa. Trump erinnert die Europäer an das, worauf siestolz sein dürfen: Respekt für demokratische Regeln, Pressefreiheit,Toleranz, Internationalismus. Das ist keine reine Wunschvorstellung.Den Trump-Effekt gibt es zweifellos, und man darf hoffen, dass er beiden bevorstehenden Wahlen in Frankreich ausreicht, um den Sieg derAnti-Europäerin Marine Le Pen zu verhindern. Der jüngste EU-Gipfelmit dem Polen- Zerwürfnis hat freilich die Grenzen diesererfreulichen Dynamik gezeigt. Sie ist keinesfalls stark genug, um dieReihen der EU-Staaten zu schließen. Hinter dem Knatsch um dieWiederwahl des Gipfelpräsidenten Tusk steht ein fundamentalesMissverständnis auf Seiten der Regierung in Warschau. Sie begreiftauch jenseits des aktuellen Zwists genau so wenig wie Trump, was deneuropäischen Staatenverbund und seinen Wertekern ausmacht. Es istrichtig, dass sich die Partner dadurch nicht haben beirren lassen. Obund wann jedoch die Polen zur Vernunft kommen oder ob sie nun aufdauerhafte Obstruktion schalten, ist offen. Den Gipfel von Rom,geplant als Hochamt der Einigkeit, steuert die EU mit einem schwereninneren Konflikt an.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell