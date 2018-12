Westfalenpost: Streik zur Unzeit -- Zum angekündigten Warnstreik der EVG

Hagen (ots) - Alle Jahre wieder also: ein Bahnstreik. Dieses malruft nicht die so kampfkräftige wie streikfreudigeLokführergewerkschaft GDL zum Ausstand auf, sondern die größere,eigentlich gemäßigtere EVG. Das Angebot der Bahn sei nichtabschlussfähig, sagt die Gewerkschaft. Ob man nicht dennoch hätteweiterverhandeln können, ist eine andere, nicht unberechtigte Frage -die GDL eben tut ja genau das, und spricht von bislang zufriedenstellenden Verhandlungen. Eines aber ist wie immer: Die Leidtragendendes Warnstreiks sind in erster Linie die Bahnfahrer, nicht dasUnternehmen Deutsche Bahn. Für die Bahn sind das selbstredend dennochschlechte Nachrichten. Und davon muss das Unternehmen zur Zeit einigeverkraften. Auch ohne Streik waren in diesem Jahr schon viel zu vieleZüge verspätet, der Rechnungshof hat dem Staatskonzern gerade erstattestiert, auf Verschleiß zu fahren, und der Gewinn hinkt denErwartungen weit hinterher. Eine fatale Entwicklung, bräuchten wiedoch für die Weichenstellung hin zu einem klimafreundlichen Verkehreine starke und zuverlässige Bahn, eine Bahn, bei der Streikssicherlich vorkommen könnten - aber doch eher die Ausnahme als dieRegel bleiben sollten.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell