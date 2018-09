Westfalenpost: Stärkungsinitiative Kultur des Landes NRW: Zeit für neue Bündnisse

Hagen (ots) - Eine Landesregierung, die ihre Wahlversprechen hält:Das ist doch mal positiv. Im Kulturbereich überbringt MinisterinPfeiffer-Poensgen frohe Botschaften. Bezüglich der Theaterförderungschließt NRW damit zwar noch lange nicht zu den anderen Bundesländernauf, dennoch ist jeder Euro mehr eine Entlastung für die Kommunen undein Schritt in die richtige Richtung. Nun nimmt das Kulturministeriumauch die Tiefe des Raumes in den Förder-Blick. Denn nicht nurLeuchttürme sollen unterstützt werden, sondern interkommunaleBündnisse und Kooperationen. Das Land trägt der Erkenntnis Rechnung,dass Kultur entscheidend für die Zukunftsfähigkeit einer Region seinkann. Aufpassen müssen regionale Scharnier-Städte wie Hagen, derenPolitik sich dem Ruhrgebiet zugehörig fühlt, deren Publikum aber ausSüdwestfalen kommt. Denn die Gefahr ist durchaus real, dass solcheKommunen in den neu entstehenden Infrastrukturen und Netzwerkenabgehängt werden. Für die Regionen jenseits der starkenRhein-Ruhr-Schiene bietet die Landeskulturförderung Chance undAufforderung zugleich, gerade im Rahmen der kommenden Regionalerichtig innovative Ideen zu entwickeln.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell