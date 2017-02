Westfalenpost: Spielhallen

Hagen (ots) - Verzockt hat man sich wohl mit demGlücksspielstaatsvertrag. Dabei ist der Vorsatz gut, den Wildwuchsvon Daddelbuden in Bahnhofsnähe und in den Fußgängerzonen ordentlichzu stutzen. Dieses Wuchern zu begrenzen, ist der Staat seinen Bürgernschuldig, um sie vor der Gefahr der Spielsucht zu schützen. Auf deranderen Seite sind die Spieler in vielen Hallen vielleicht sogar nochbesser aufgehoben als allein zu Hause, wo sie im Internet ohne jedeSozialkontrolle spielen können - so viel sie wollen. An dieinternationalen Online-Anbieter aber kommt der Staat nicht heran. Undan die eigenen Casinos will er gar nicht heran. Gerade erst soll inKöln ein neuer Spiel-Palast gebaut werden. Einen Großteil des Geldes,das die Bürger dort verspielen, nimmt das Land auch gern. Da wäre esvielleicht fairer, nicht mit der Existenz der Spielhallenbetreiberund vor allem deren Mitarbeiter zu spielen, sondern die Hallensozialverträglich auslaufen zu lassen. Und dann die eigenen Casinosebenso streng ins Visier zu nehmen. Alles andere ist Doppelmoral. Weres ernst meint mit dem Schutz der Bürger, kann sich die nichtleisten.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell