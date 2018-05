Westfalenpost: Sigmar Gabriel - Mer kenne uns, mer helfe uns

Hagen (ots) - Der Abgang ist eine Kunst. Es gibt den Abgang vonder Bühne, "ab" lautet die schnöde Regieanweisung, und natürlich denAbschluss beim Turnen. Möglichst punktgenau, ohne Wackler oderStandfehler. Für eine schwierige, oft unterschätzte Übung gibt eshingegen kein Training und kaum Vorbilder: für den Abgang von derPolitik. Zumeist ist er unfreiwillig und enttäuschend. Er machteinsam und leer. Der frühere tschechische Präsident Vaclav Havel hatseine Erfahrung in ein Theaterstück verarbeitet. Es wurde eineKomödie. Im Fall von Sigmar Gabriel, Ex- Umwelt-, Wirtschafts- undAußenminister, ist die Dramenform noch unklar. Vorhang auf, dritterAkt: Die Weichen für einen Wechsel in die Wirtschaft werden gestellt.Gabriel soll in den Verwaltungsrat eines deutsch-französischenZugherstellers berufen werden. Als Wirtschaftsminister hatte er dieSynergien von Siemens und Alstom befürwortet; "große Chancen" sah erdamals 2014 voraus. Nun gilt der rheinische Imperativ: Mer kenneuns, mer helfe uns. Es zahlen sich die Kontakte aus: Gabriel wirdein Siemens-Mann. Darf er das? Soll er das? Ja, er darf. Nein, ersollte es nicht, Gabriel ist schlecht beraten. Mehr Abstand, zeitlichwie inhaltlich, wäre vorteilhafter gewesen. Das Drama begann mit demBeschluss der SPD, keine Minister an den Sondierungsgesprächen zubeteiligen, ein Wink, den er nicht verstehen wollte. Als klar war,dass er nicht zur Regierung gehören sollte, beklagte sich Gabrielüber den respektlosen Umgang und sagte Dinge über seinen Nachfolger,die nicht nett waren. Der Abgang geriet zur Abrechnung. Im Abendrotseiner Karriere wartet er nun die zwölf Monate ab, die das Gesetz alsKarenzzeit vor einem Wechsel vorsieht. Das Minimum, keinen Taglänger. Für die Punktlandung kann er keinen Beifall erwarten.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell