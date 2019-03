Westfalenpost: Sexueller Missbrauch: Die Katholiken werden durch immer neue Enthüllungen schockiert

Finanztrends Video zu



Hagen (ots) - Kardinal Marx ist nicht zu beneiden. Vielen seinerAmtsbrüder muss er immer noch klarmachen, dass sexuelle Gewalt keinKavaliersdelikt ist. Die Katholiken wiederum werden spätestens seitder enttäuschenden Missbrauchs-Konferenz im Vatikan Ende Februarimmer ungeduldiger, weil die Aufklärung nicht voran geht - und jetztverstört eine neue seriöse Studie die schockierten Christenzusätzlich. Demnach ist das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs inEinrichtungen der beiden großen christlichen Kirchen in Deutschlanddeutlich größer als angenommen. Unter diesen Aspekten gilt es schonals Fortschritt, dass die Bischofskonferenz jetzt endlich zu einerZusammenarbeit mit den unabhängigen Opfervertretern bereit ist unddie klerikale Sexualmoral auf den Prüfstand stellen will. Doch es istwie im Märchen von Hase und Igel. Die Kirche bewegt sich langsam, zulangsam. Die Zeit rennt den Bischöfen gleich in doppelter Hinsichtdavon: Die Glaubwürdigkeit der Institution Kirche sinkt rapide, abernoch schneller sinkt die Zahl der jungen Männer, die Priester werdenwollen.