Westfalenpost: Selbstfahrende Autos

Hagen (ots) - Während auf unseren Straßen Autos längstselbstständig einparken oder den Abstand zum Vordermann einhalten,beschäftigte sich gestern die Politik mit diesem Thema. Dem Bundestaglag das laut Verkehrsminister Alexander Dobrindt "modernsteStraßenverkehrsrecht der Welt" zur Abstimmung vor. Endlich - somöchte man sagen, beschleunigt die Gesetzgebung auf diesemZukunftsfeld die Geschwindigkeit. Einerseits nämlich hängt dieZukunft deutscher Kernindustrien davon ab, wer die klügsten Maschinenbauen kann. Deshalb muss sich derjenige, der in der Industrie 4.0federführend sein will, vor allem mit maschineller Intelligenzauskennen. Andererseits warnen prominente Unternehmer undWissenschaftler öffentlich davor, dass künstliche Intelligenz zueiner Bedrohung für die Menschheit werden könnte. Bei Lichtebetrachtet muss man wohl feststellen, dass der Geist längst aus derFlasche ist. Wir sprechen mit unseren Navis, diktieren unseren HandysMails oder steuern das Radio mit Gesten. Längst sind nicht nur in denUSA unbemannte Fahrzeuge unterwegs. Und deshalb tun wir gut daran,den Ingenieuren und ihren klugen Maschinen klare Grenzen zu setzen.Nur so behalten wir mittelfristig die Kontrolle.