Westfalenpost: Schulz schwenkt mit Schwung nach links / Kommentar von Christian Kerl zur Agenda 2010

Hagen (ots) - SPD-Kanzlerkandidat Schulz hat es seinen Kritikernschnell gezeigt: Man wisse gar nicht, wofür er bei deninnenpolitischen Fragen stehe, lautete bisher ein Einwand gegen denGenossen. Nun räumt er die Zweifel aus: Schulz meint es ernst mitseinem Kernthema soziale Gerechtigkeit. Dafür geht er mit Schwung ineine Linkskurve. Ausgerechnet mit einem Plädoyer für die Korrekturder Agenda 2010 setzt er sein erstes Markenzeichen.Schulz weiß, welche Symbolkraft von seiner Ankündigung ausgeht.Doch der Vorstoß ist weniger spektakulär als es scheint. Nichtsspricht dagegen, dort nachzusteuern, wo die Agenda-Gesetze zuVerwerfungen geführt haben. Eine dieser Härten trifft tatsächlichältere Arbeitnehmer: Die über 50-Jährigen haben lange in dieArbeitslosenversicherung eingezahlt. Ihre Chancen, bei Jobverlusteine neue Stelle zu finden, sind dafür gering. Aber ist Schulzwirklich gut beraten, die Forderung nach längeremArbeitslosengeld-Bezug so lautstark in den Mittelpunkt zu rücken? Siehilft ja nur bedingt. Auf Druck der SPD ist die Bezugsdauer schoneinmal verlängert worden. Das nutzte den Betroffenen nur einbisschen, den Sozialdemokraten gar nicht. Mit solchenDetailkorrekturen lässt sich die Abstiegsangst nicht ausräumen.Schnell aber werden unerfüllbare Erwartungen geweckt.Schulz begibt sich auf einen Nebenkriegsschauplatz, auf dem dieSPD doch nur wieder ihre Wunden leckt. Dafür lässt er wichtigeBaustellen - den Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit, dieDigitalisierung der Arbeitswelt - außer Acht. Sein Vorstoß ist einenette Geste an die Gewerkschaften und den linken Parteiflügel. EinAngebot für breite Arbeitnehmer-Schichten ist das noch nicht.