Westfalenpost: Schule ist mehr als das Verwalten von Kindern / Kommentar von Kerstin Münstermann zum Stress von Schülern

Hagen (ots) - Schule macht krank. Wenn eine repräsentative Umfrageeiner der größten deutschen Krankenkassen unter 7000 Schülern ergibt,dass fast jeder zweite Jugendliche über Stress klagt, dann ist dasein gesellschaftspolitische Problem. Zumal wenn Druck undVersagensängste zu Schlafproblemen, Kopf-, Bauch-und Rückenschmerzen- besonders bei Mädchen - führen. Es zeigt, dass etwas gründlichschiefläuft bei all den Bildungsdebatten über eine zwölfjährigeSchulzeit oder die Ausgestaltung von Inklusion. Natürlich ist Schuleein Ort der Bildungsvermittlung, in dem Leistung und Einsatzverlangt, abgefragt und bewertet werden. Leistungskontrollen und auchNoten sind notwendig, auch um auf die Zeit danach vorzubereiten; imArbeitsleben gehören Bewertungen dazu. Doch der Hype um das "sehrgut" ist überflüssig - auch ein "befriedigend" zeigt, dass eineAufgabe zufriedenstellend erledigt wurde. Gutes Lernen hängt miteiner sinnvollen Vermittlung des Unterrichtsstoffs zusammen, mitinteressanten Inhalten. Der Zeit, Dinge zu verarbeiten. DemStressabbau durch Sport. Der speziellen Förderung vonLeistungsschwächeren ebenso wie der Förderung von Kindern, dieschneller begreifen als andere. Das fängt bei den Lehrplänen an, dieendlich entrümpelt gehören und aktuelle Themen, wie Umwelt, Ernährungund Digitalisierung einbinden. Es braucht Ganztagsschulen mit einerHausaufgabenbetreuung, bei der Wissen vertieft wird und nichtstumpfes Auswendiglernen im Vordergrund steht. Ein Personalschlüssel,der die gestressten Lehrer mit ihren übervollen Klassen entlastet,die oft noch Integrationsaufgaben bewältigen müssen. Und Eltern, dienicht vergessen, dass Kinder eben Kinder und keine Roboter sind.