Westfalenpost: Schnee von gestern / Kommentar von Joachim Karpa zur Bilanz der Wintersaison

Hagen (ots) - Das Ende naht. Das sagen Klimaforscher voraus.Wintersport im Sauerland ist nach ihren Erkenntnissen über kurz oderlang ein Auslaufmodell. Aber, wie es so ist, es gibt zu allenProblemen dieser Welt zwei und mehr Meinungen. So sagen uns andere,denken wir an die Erkaltung des Golfstroms, frostige Zeiten voraus.Was nun? Zweifelsohne, die Millionen-Investitionen in dieWintersportarena haben sich in den vergangenen Jahren bis heutegerechnet. Die Bilanz der jüngsten Wintersaison spricht einedeutliche Sprache. Das Sauerland zieht die Wintersportler magisch an.Und niemand weiß seriös, was in 50, in 100 Jahren sein wird. Folglichkann es nicht verkehrt sein, in die Stärken der Region zuinvestieren, die auch im Wintersport liegen. Alles ist natürlichnicht gut. Die Schwächen liegen in der Infrastruktur. DieBlechlawine, die sich im Winter über Kilometer im Schneckentempo denSkigebieten nähert, ist und bleibt ein Ärgernis. Und wenn derWintersportler vor Ort nach endloser Suche keinen Parkplatz mehrfindet, empfiehlt er die Adresse nicht weiter. Um nicht imMassentourismus am Wochenende zu ersticken, müssen Lösungen her, dieeine geordnete und verträgliche An- und Abfahrt gewährleisten. Allesandere ist Schnee von gestern.