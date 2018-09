Westfalenpost: Schluss mit dem Gehoile über die Oile

Hagen (ots) - Oile statt Eule, Afl statt Apfel oder Färt stattPferd. Nur drei von zahllosen Beispielen, die Eltern vonGrundschulkindern seit Jahren an der Methode "Lesen durch Schreiben"- im Volksmund auch "Schreiben nach Gehör" - verzweifeln lassen. Werin den ersten Schuljahren seines Kindes darunter gelitten hat, dassaus dem Vater ein Fata wurde und das Kind lip statt lieb schrieb, derbraucht keine Studie eines Psychologenteams, um zu wissen, dass dieseMethode zumindest in Reinform nicht taugt. Zumal das Ziel derMethode, die Kinder zum Schreiben zu ermuntern und durch strengeKorrekturen nicht zu demotivieren, keineswegs aufgeht: Jedenfallslässt sich an der Eltern-Basis nicht feststellen, dass Kinder, dieZan statt Zahn schreiben durften, längere und bessere Aufsätzeschrieben als andere, die von ihren Lehrern oder Eltern verbessertwurden. Im Gegenteil. Längst sind daher viele Grundschullehrer dazuübergegangen, zugunsten der Kinder auf einen verantwortungsvollenMethodenmix zu setzen. Die Studie gibt ihnen ebenso recht, wie derNRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP), die bereits zu Beginn desJahres angekündigt hatte, "Lesen durch Schreiben" auf den Prüfstandzu stellen. Doch den Stein der Weisen wird man mit der Rückkehr zurFibelmethode auch nicht gefunden haben. Denn Lesen und auch Schreibenlernt man vor allem durch: Lesen - und auch Schreiben. Eltern müssensich die Zeit nehmen, ihren Kindern vorzulesen. Sie müssen sich dieZeit nehmen, mit ihren Kindern in Bibliotheken zu gehen und mit ihnengemeinsam die richtigen Bücher auszuwählen, die sie fesseln. WennKinder Demos organisieren, damit Erwachsene ihr Smartphone weglegen,sagt das alles.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell