Westfalenpost: Schlechte Nachrichten / Kommentar von Harald Ries zu Trumps Klimapolitik

Hagen (ots) - Bei der Krankenversicherung hat es nicht geklappt,die Einreiseverbote für Muslime werden immer wieder von Richterngestoppt, und dass Mexiko wirklich für eine Mauer bezahlt, ist nichtzu erwarten. Aber in der Umweltpolitik kann US-Präsident Donald Trumpmit Erlassen einiges bewegen. Also zurückdrehen. Also Hemmnisse fürKohle, Öl und Gas beseitigen, den Gewässerschutz aufweichen, den Etatder Umweltschutzbehörde beschneiden, die Zusagen vom PariserKlimagipfels nicht einhalten. Das sind schlechte Nachrichten für dasWeltklima. Also für uns alle. Aber man sollte auch hier Trumps Machtnicht überbewerten. China stößt mehr CO2 aus als die USA undinvestiert weiter massiv in grüne Energie. Kalifornien und andereBundesstaaten werden sich von ihren ehrgeizigen Zielen nicht durchWashingtoner Vorgaben abbringen lassen. Und alles spricht dafür, dassTrumps destruktive Politik nur eine kurze Episode bleibt: Die Jobs imBergbau werden nicht zurückkehren. Auch Republikaner schätzen saubereLuft und sauberes Wasser. Und selbst Energiekonzernen istPlanungssicherheit wichtiger als eine kurze Trendumkehr. Wer dieZukunft verschläft, ist von der Politik nicht zu retten. Trump wirdscheitern. Nur leider nicht sofort.