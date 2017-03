Westfalenpost: Saarland-Wahl: Schulz zieht (noch?) nicht

Hagen (ots) - Der König der Umfragen ist kein Garant für denErfolg in den Wahlkabinen. Der SPD ist es im Saarland nicht gelungen,die Schulz-Euphorie in Stimmen umzuwandeln. Im Gegenteil: DieSozialdemokraten mussten sogar Einbußen hinnehmen. Die GroßeKoalition darf also weiterregieren. Dafür gibt es mehrere Gründe.Erstens: Die Christdemokraten legten an der Saar überraschenddeutlich zu, weil Annegret Kramp-Karrenbauer und ihr Team aus Sichtvieler Wähler schlicht gute Arbeit geleistet haben. So schaffte esdie Ministerpräsidentin nach geschickten Verhandlungen in Berlin, dieFinanzlage des kleinsten deutschen Flächenlandes spürbar zuverbessern. Und ganz nebenbei stärkte sie damit auch dasSelbstbewusstsein der Saarländer. Die Koalition unter ihrer Führungfunktionierte ganz gut. Zweitens: Personen ersetzen keine Programme.Martin Schulz mag Charisma haben - dass er seine bisher einzigeHauptbotschaft ("Mehr Gerechtigkeit") noch nicht mit Inhaltenausreichend untermauern konnte, lassen ihn (noch) als reinenAnkündigungs-Politiker erscheinen. Schulz konnte den Genossen imSaarland keinen Schub verleihen; vielleicht hat er sogar ehemaligeNicht-Wähler mobilisiert, der CDU ihre Stimme zu geben, um Rot-Rot zuverhindern. Die SPD muss programmatisch nachlegen. Das gilt auch fürdie Grünen, die sich bundesweit (außer in Baden-Württemberg, wo siegar nicht richtig grün sind) Sorgen um ihr politisches Überlebenmachen müssen. Ihre Stamminhalte haben keine Konjunktur oder werdenvon Schulz übernommen, ihrem Spitzenpersonal mangelt es an Profil.2017 kann für sie ein schwarzes Jahr werden.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell