Westfalenpost: Rückkehr zum G9: Ende mit Schrecken in der Schulpolitik

Hagen (ots) - So viel Regierungspragmatismus schon vor derAmtseinführung war selten. Der künftige Ministerpräsident ArminLaschet entledigt sich im Vorbeigehen des schulpolitischenDauerbrenners "Turbo-Abitur". Nordrhein-Westfalen kehrt 2019überraschend zum Abitur nach 13 Jahren - dem G9 - als Regelfallzurück. Das von CDU und FDP so lange favorisierte G8 schrumpft zurAusnahmeoption. Klang das im zurückliegenden Wahlkampf nicht exaktumgekehrt? Laschet musste offenbar einsehen, dass er nicht jedem derlandesweit 630 Gymnasien die Strukturentscheidung über das"Turbo-Abitur" als Wahlfreiheit vor das Schultor werfen kann.Monatelange Selbstbeschäftigung kann das in Bildungsranglistennotorisch hinterher dümpelnde NRW am allerwenigsten gebrauchen. Daringt sich Schwarz-Gelb lieber zu einer Leitlinie durch, die sich amZeitgeist orientiert: Das Abiturzeugnis gibt es an den allermeistenGymnasien wieder nach 13 Jahren. Punkt. Ob die Schulzeitverkürzungdes Jahres 2005 wirklich solch ein Teufelswerk war, wie 500.000Unterschriften eines Volksbegehrens, die hektische Rolle rückwärts inanderen Bundesländern oder das grimmige Bauchgefühl stressgeplagterSchüler glauben machen wollen, soll nicht weiter ausgeleuchtetwerden. Laschet zieht der schulpolitischen Debatte ohne Ende lieberein Ende mit Schrecken vor. Der Preis wird freilich erheblich sein.Ein zusätzliches Schuljahr kostet viel Geld, das man eigentlich indie Qualitätsverbesserung investieren wollte. Und viele Studienrätejede Menge Nerven, weil sie nun wieder Lehrpläne umbauen müssen.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell