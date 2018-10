Westfalenpost: Provoziert Italien eine neue Euro-Krise?

Hagen (ots) - Das war zu befürchten: Die italienische Regierungrückt nicht von ihrem abenteuerlichen Schuldenkurs ab, jedenfallsvorerst nicht. Um ihre 100-Milliarden-Wahlversprechen vonSteuersenkungen, Grundeinkommen und früher Rente zu finanzieren, willdie Regierung der Links- und Rechtspopulisten dreimal so vielSchulden aufnehmen wie mit der EU vereinbart. Die EU kann diePrasserei der römischen Hasardeure nicht dulden, wenn der Euro hartbleiben und der Stabilitätspakt nicht jede Glaubwürdigkeit verlierensoll. Die Gefahren, die der vorsätzliche Verstoß gegen dieEuro-Spielregeln birgt, sind offenkundig: Für das Land wird esbereits deutlich teurer, sich Geld an den Finanzmärkten zubeschaffen. Die Turbulenzen dürften zunehmen und die gesamte Eurozonedurchschütteln, wenn der Bankensektor in echte Schieflage gerät. Unddie EU? Noch hat man die Hoffnung, dass die Finanzmärkte diePopulisten in Rom zur Vernunft bringen. Auf eine harte Antwort der EUwarten Lega und Fünf-Sterne-Bewegung ja nur, um antieuropäischeRessentiments zu schüren: "Seht Bürger, die EU gönnt euch das Geldnicht!" Die EU tut gut daran, kein Öl ins Feuer zu gießen und hinterden Kulissen mit den Provokateuren zu verhandeln. Die senden jetztimmerhin Signale der Gesprächsbereitschaft. Ein kurzfristig etwashöheres Defizit ließe sich akzeptieren, wenn die Regierung das Geldwachstumsfördernd einsetzt, Strukturreformen zusagt und einen Planzum Schuldenabbau vorlegt. Und wenn nicht? Dann muss die EU klareKante zeigen. Mit einem zügigen Defizitverfahren, bei dem Rom eineMilliardenstrafe droht. Und mit dem Signal, dass Italien für den Fallder Fälle besser nicht auf großzügige Hilfsprogramme der EU-Staatenspekuliert.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell