Westfalenpost: Das Prinzip Hoffnung / Kommentar von Jens Helmecke zur Übernahme von Opel durch PSA

Hagen (ots) - Die Zeichen für Opel stehen zunehmend auf Übernahmedurch den französischen PSA-Konzern. Der legte gerade ordentlicheBilanzzahlen vor und hat sich durch die harte Sanierung in denletzten drei Jahren etwas Luft verschafft. PSA drückt beim Thema Opelaufs Gaspedal, möchte vermutlich noch vor dem Genfer Autosalon inzwei Wochen ans Ziel kommen. Im Umfeld verbreiten Gewerkschaft undPolitik, sogar mancher Händler, Optimismus. Worin sich der begründet,bleibt diffus. Alles scheint besser zu sein als GM. Dabei: DieAbsatzzahlen des PSA-Konzerns sind keineswegs blendend - und die vonOpel bleiben wegen Marktbeschränkungen durch GM ebenfalls weit hinterden Möglichkeiten zurück. Genau hier, in neuen Märkten, wird einegroße Chance gesehen. Das ist klar und richtig. Mehr Freiheit mit denFranzosen? Die kann trügen und dürfte ein Ende haben, wenn es um dieSynergieeffekte geht. Kommt es zum Arbeitsplatzabbau, wird der kaumin Frankreich passieren. Die Politiker, die sich aktuell zu Wortmelden, aber in der Sache ohnehin nichts entscheiden können, dürftenfroh sein, dass betriebsbedingte Kündigungen bei Opel in Deutschlandnoch ein Jahr ausgeschlossen sind. Ergo machen sie gerne inOptimismus. Das ist gut für die Stimmung vor der Wahl, kaschiert aberdie Lage.