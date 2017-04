Westfalenpost: Nina Grunsky zur steigenden Pendlerzahl

Hagen (ots) - Deutschland ist in Bewegung. 60 Prozent derArbeitnehmer pendeln täglich. Und es werden mehr. Nicht nur in denteuren Großstädten wie München und Frankfurt, wo es gute Jobs gibt,aber wenige bezahlbare Wohnungen. Auch im ländlichen Südwestfalen istman ganz schön auf Trab - selbst wenn viele Kommunen in der Regiondie hintersten Plätze der NRW-Pendlerstatistik belegen (Stand: 2015).Marsberg zum Beispiel mit einer Einpendlerquote von 27,4 Prozent.Oder Sundern mit 28,5 Prozent. Arnsberg mit einer Auspendlerquote von31,3 Prozent und Plettenberg mit 30,5 Prozent. Auch hier werdenArbeitnehmer zunehmend Fahrt aufnehmen: Die Frauenerwerbsquotesteigt, die Zahl der Doppelverdiener nimmt zu. DieWahrscheinlichkeit, dass beide Partner eine passende Stelle amWohnort finden und ein Arbeitsleben lang behalten, nimmt ab. Das wirdArbeitgebern in Südwestfalen mehr Beweglichkeit abverlangen. Wenn esmehr Lehrstellen als potenzielle Auszubildenden gibt und mehr Jobsals mögliche Fachkräfte, müssen die Unternehmer ihre Arbeitskräftezudem von weit her holen - und ihnen den Weg in und durch die Regionebnen. Auf dem sind die Hürden hoch: Schnee und Eis im Winter, imSommer Trecker auf den Landstraßen, die ausbremsen. Das ganze Jahrüber Stau auf den Autobahnen 44 und 45. Folglich sollten Unternehmer,wann immer es möglich ist, noch mehr flexible Arbeitsmodelleanbieten: Präsenztage im Unternehmen und Tage, an denen man von zuHause arbeiten darf. Um die Gesundheit der Mitarbeiter zu schonen,die Umwelt zu schützen und doch die Wirtschaft nicht auszubremsen,müssen sich alle mehr regen.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell