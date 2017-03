Westfalenpost: Nie gibt es Null-Folgen - Ein ehemaliges Raketenabschussgelände bei Finnentrop im Kreis Olpe kann nicht Standort einer Ökostromanlage werden

Hagen (ots) - Magerwiesen. Nicht Ihr Thema? Warten wir es ab. Wenndie Lichter zu Hause ausgehen, Sie in den eigenen vier Wändenanfangen zu frieren, werden Sie beim Anblick des KnolligenHahnenfußes, der Aufrechten Trespe und dem Kleinen Odermennig insGrübeln geraten. Diese seltenen Pflanzenarten haben nur auf diesemungedüngten und nährstoffarmen Boden eine Chance, der Nachwelt aufEwigkeit als Naturschönheit erhalten zu bleiben. Die Zuspitzung seierlaubt, wenn sich Projekte, die der Umwelt und der Natur nachhaltigdienen, in die Quere kommen. Bei der Planung von Windkraftanlagen istdas, einmal losgelöst vom Protest der Anlieger, durchaus bekannt.Ornithologen schreien auf, wenn sich die Rotoren drehen und RoteMilane schreddern. Im gleichen Atemzug freuen sich die Anhängerregenerativer Energien über den Fortschritt aus ihrer Sicht und dieüberschaubaren Nachteile für die Nachwelt. Was sagt uns das? KeinVorhaben umweltfreundlicher Energieerzeugung bleibt ohne Auswirkung.Dass ein ehemaliges Raketen-Abschussgelände der Bundeswehr alsStandort einer Photovoltaik-Anlage ein Problem darstellt, kommt einemim ersten Moment nicht in den Sinn, auch nicht im zweiten. Es seidenn, Sie vermissen den Kleinen Wiesenknopf schon jetzt.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell