Westfalenpost: Nachbessern / Kommentar von Martin Korte zum Spurwechsel

Hagen (ots) - Über wen reden wir hier eigentlich? In derSpurwechsel-Debatte geht es um geduldete Asylbewerber, die inDeutschland gut integriert sind. Die einem Job nachgehen. Die keineStraftaten begangen haben. Die Deutsch können. Was spricht dagegen,diesen Menschen eine verlässlichere Bleibeperspektive aufzuzeigen?Die Vernunft jedenfalls nicht. Die Hoffnung, dass dieFlüchtlingskrise Fachkräfte in Massen nach Deutschland führt, hatsich als falsch erwiesen. Politiker (und Medien) haben vor dreiJahren falsche Erwartungen geweckt. Allen, die nun aber unsereGesellschaft unterstützen wollen und können, die unser Sozialsystemeben nicht ausnutzen wollen, sollten wir eine Chance dazu geben. Wirkönnen sie momentan gut gebrauchen. Die CSU lehnt den Spurwechsel mitdünnen Argumenten ab; das Einwanderungsgesetz, für das InnenministerSeehofer gerade ansonsten sinnvolle Eckpunkte vorgelegt hat, siehtihn nicht vor. Er muss nachbessern. Oder will er jene, die er jetztzurückschickt, demnächst wieder anwerben?