Westfalenpost: NRW-SPD lähmt sich selbst

Hagen (ots) - In den USA gibt es eine Bezeichnung für einenPräsidenten, dessen Amtszeit ausläuft: "lame duck" (lahme Ente).Eigentlich warten alle nur auf einen Nachfolger. Der Vergleich mitder Wahl des SPD-Fraktionschefs in NRW mag nicht ganz stimmig sein,weil Norbert Römer immerhin ein Jahr lang weitermachen kann und seinNachfolger noch nicht feststeht. Aber die Situation ist ähnlich. DennRömer wird ein Oppositionsführer auf Abruf sein. Schlimmer noch: einOppositionsführer auf Abruf, den nur zwei Drittel seiner Fraktiongewählt haben. CDU und FDP dürften das genüsslich auskosten.Gleichzeitig könnte im Hintergrund ein Ringen um die Nachfolgebeginnen. Denn es ist ja keineswegs sicher, dass Thomas Kutschaty ineinem Jahr wirklich zum Fraktionschef gewählt wird. Sollte Kutschatyder Richtige für den Fraktionsvorsitz sein, warum soll er es dannerst später werden und nicht jetzt? Er war Minister und dürfte mitder neuen Aufgabe nicht überfordert sein. Die SPD läuft Gefahr, daserste Jahr in der Opposition zu verschlafen. Sie lähmt sich selbst.