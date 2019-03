Westfalenpost: Monika Willer zur Forschung über das Massaker im Arnsberger Wald

Finanztrends Video zu



Hagen (ots) - In den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges wurdenan zahlreichen Orten an Rhein und Ruhr Hunderte von Zwangsarbeiterndurch SS-Abteilungen und Wehrmachtssoldaten in Massenerschießungenermordet - im Zuge von Zeugenvernichtungsaktionen. Das Massaker imArnsberger Wald gehört dazu, und es ist das dunkelste Kapitel in derGeschichte Südwestfalens. Deshalb ist es so wichtig, dass diesesVerbrechen umfassend untersucht wurde, mit allen moderneninterdisziplinären Methoden der Archäologie. Nur so kann man denOpfern im Nachhinein Respekt erweisen und sich seiner Verantwortungstellen, solche Gräuel nie wieder zuzulassen. Ein Sühnekreuz, 1947 imGedenken an die Opfer errichtet, wurde viermal geschändet. Heutewerden die Untaten der Nationalsozialisten wieder verharmlost,geleugnet oder relativiert. Dagegen hilft nur Wissen. Für denArnsberger Wald fehlt eine sichtbare Erinnerung, ein neues Sühnekreuzwie das Mahnmal Bittermark in Dortmund. Ein solches Mahnmal könnteeine Erinnerung daran sein, wie wenig selbstverständlich und welchetägliche Aufgabe Demokratie ist.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell