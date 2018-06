Westfalenpost: Monika Willer zum Zusammenspiel von Kultur,Wirtschaft und Tourismus

Hagen (ots) - Mit 200 000 Gästen pro Saison ist dasElspe-Festival ein Publikumsmagnet in Südwestfalen. Die Besucherkommen und lassen ihr Geld da. Das nützt nicht nur der privatgetragenen Bühne, sondern auch Gastronomie, Hotellerie und weiterenUnternehmen in der Umgebung. Genau weiß man das aber nicht, denn eineAnalyse der Umweg-Rentabilität haben der Kreis Olpe oder die StadtLennestadt bislang nicht in Auftrag gegeben. Damit stehen sie nichtalleine da. Denn in ganz Südwestfalen fällt es den Akteuren ausPolitik, Tourismus und Industrie immer noch schwer, die Infrastrukturfassbar zu machen und gezielte Instrumente zur Steuerung zuentwickeln. Ohne analytische Manndeckung wird Südwestfalen jedochkaum vorankommen. Zwar gibt es im Tourismus bereits Studien. Für dasFestival "Sauerland Herbst" wurde tatsächlich die Umweg-Rentabilitäterforscht (Übernachtungsgäste lassen im Schnitt 83,20 Euro pro Personvor Ort, Eintrittskarte und Übernachtung nicht eingerechnet). AberEinzelfälle geben noch kein ganzes Bild. Und da eine Region nur imZusammenspiel von Wirtschaft, Dienstleistung, Tourismus und Kulturfunktioniert, gehört eine flächendeckende Strukturanalyse zu dendrängenden Herausforderungen auf dem Weg zur Zukunftsregion.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell