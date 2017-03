Westfalenpost: Martin Korte zur Sonntagsfrage in NRW

Hagen (ots) - Die Grünen verschwinden. Gerade noch sechs Prozentder NRW-Wähler würden einer aktuellen Umfrage zufolge Grün wählen. Esfehlt nicht viel, und die Partei fliegt im Mai aus dem Landtag desbevölkerungsreichsten Bundeslandes. Sie verabschiedet sichklammheimlich. Die Grünen haben hierzulande noch nicht einmal dieKraft für einen internen Aufschrei, geschweige denn für eineöffentlich wirksame Revolution. Sie schweigen sich ins politischeAbseits. Und im Bund läuft es nicht viel besser. Die Ursachen für denAbsturz sind vielfältig, sie haben zu tun mit Profilen, Personen undProgrammen. In Zeiten, in denen die Wähler mehr auf Gesichter zustehen scheinen als auf Inhalte (siehe Martin Schulz), fehlt denGrünen in NRW eine charismatische Führungsfigur. Als Schulministerinkonnte Spitzenkandidatin Sylvia Löhrmann bisher keinen Blumentopfgewinnen. Das Turbo-Abi-Chaos hat sie schlecht gemanagt.Umweltminister Remmel stellen die anderen Parteien - sogar der eigeneKoalitionspartner - erfolgreich als notorischen Verhinderer dar.Überhaupt die SPD: Die Grünen haben den Fehdehandschuh nichtaufgenommen, als Verkehrsminister Groschek von einer "durchgrüntenGesellschaft" sprach, die es zu verändern gelte. Und als NRW sich anSammelabschiebungen nach Afghanistan beteiligte, wurden die Grünennicht einmal informiert. Beide Themen berühren die grüneKernprogrammatik - aber die Wähler berühren die Grünen damit nichtmehr.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell