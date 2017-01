Westfalenpost: Martin Korte zur Kölner Polizei

Hagen (ots) - Bisher haben wir die Polizei nach ihrem Einsatz inder jüngsten Silvesternacht in Köln gelobt. Zu recht, denn es ist denBeamten zu verdanken, dass Sicherheit herrschte in der Domstadt. DieMänner und Frauen, die dort Dienst schoben, während andere feierten,sind auch nicht verantwortlich für das nun angerichteteInformationschaos: Das müssen die Beamten an den Schreibtischen aufihre Kappe nehmen. Zwei Wochen nach Silvester rücken sie damit raus,dass es sich bei den in der Nacht auf den 1. Januar überprüftenMenschen wohl mehrheitlich gar nicht um Nordafrikaner, sondern umSyrer, Iraker und Afghanen handelte. Es wurden nach derzeitigen Standsogar mehr Deutsche kontrolliert als Marokkaner und Algerierzusammen. Die erste Einschätzung: voreilig. Und da ist es wieder, dasGlaubwürdigkeitsproblem der Kölner Polizei. Auf Basis derInformation, die sie Neujahr veröffentlichte, haben Medien (ja, auchwir) und Politiker Schlüsse über Volksgruppen gezogen, die ausheutiger Sicht nicht mehr als gerechtfertigt erscheinen. Das müssenwir selbstkritisch anerkennen. Es war schon falsch, die Menschen als"Nafris", also als nordafrikanische Intensivtäter, zu bezeichnen. Wernun behauptet, es sei völlig egal, wo die Männer herkommen,schließlich seien es ja alle Migranten, begeht eine ebensounzulässige Verallgemeinerung.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell