Westfalenpost: Martin Korte zur Elektromobilität

Die Schattenseiten der Eletromobilität sind bekannt:hoher Preis, geringe Reichweite, fragliche Ökobilanz (wenn nichtÖkostrom getankt wird). Allerdings sind derzeit wahrscheinlich vielmehr Menschen in Deutschland bereit, Nachteile dieser Art in Kauf zunehmen, als sich in den Zulassungszahlen niederschlägt. Denn momentanist es gar nicht so einfach, ein Elektroauto zu kaufen. Wer jetztbeispielsweise den hoch gelobten Opel-Ampera bestellt, muss sichmindestens ein Jahr gedulden, bis der Wagen ausgeliefert wird. BeimHyundai dauert es bis zu neun Monate. Der E-Golf kommt zwar "schon"nach vier, fünf Monaten angerollt, doch wer das Auto mal Probe fahrenmöchte, wird von den meisten Händlern wieder weggeschickt: keinFahrzeug vorhanden. Das Verschrottungsprämienfüllhorn, das dieHersteller gerade ausschütten, dürfte die Lage weiter verschlechtern.Viele Hersteller klagen über die schwache Nachfrage, sind aber garnicht in der Lage, den Wünschen der Kunden zu entsprechen. GutesMarketing sieht anders aus. Wichtige Fragen im Zusammenhang mit derElektromobilität sind noch unbeantwortet. Beispielsweise was daranumweltfreundlich sein soll, wenige Jahre alte Autos zu verschrotten,um neue Wagen auf die Straße zu bringen: 60 bis 70 Prozent derklimaschädlichen Emissionen verursacht das Auto bei der Produktion,nur 30 bis 40 Prozent beim Betrieb.