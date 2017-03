Westfalenpost: Martin Korte zum Klimaschutz

Hagen (ots) - Legt der Klimawandel eigentlich gerade eine Pauseein? Oder ist er tatsächlich nur ein Hirngespinst ahnungsloserWissenschaftler? Nein! Es interessiert sich nur niemand mehr für ihn.In den USA wirft Präsident Donald Trump gerade das Thema Umweltschutzkomplett in den Mülleimer, und hierzulande wird immer deutlicher,dass Deutschland seine selbstgesteckten Ziele nicht erreichen wird.Uns kümmert das Flüchtlingsproblem, die Europäische Union zerbröselt,Putin, Erdogan und Trump machen, was sie wollen: Im Gehirnareal, dasfür Empörung zuständig ist, fehlt der Platz für Kohlendioxid undkrebserregende Stickoxide, die in Kinderwagenhöhe aus dem Auspuffkommen. Wir regen uns ja nicht einmal richtig darüber auf, dass inAfrika gerade Millionen Menschen vom Hungertod bedroht sind, währendBerlin überlegt, wie viele Milliarden Euro in die Aufrüstung gestecktwerden sollen. Weil Politiker mit dem Thema momentan keinenBlumentopf mehr gewinnen können, wenden sie sich ab. Die Grünenschwächeln ja auch aus diesem Grund. Der Klimaschutz hat seine Lobbyverloren. Die nachfolgenden Generationen werden uns ob dergravierenden Konsequenzen verdammen. Natürlich ist dasSchwarzmalerei. Aber Weiß ist gerade nirgendwo in Sicht.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell