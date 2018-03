Westfalenpost: Martin Korte zum Besuch des Bundespräsidenten in NRW

Hagen (ots) - Frank-Walter Steinmeier hat mit dem Amtsantritt alsBundespräsident nicht den gesunden Menschenverstand abgegeben. Dassin Teilen des Ruhrgebiets arme Menschen leben, Häuser verfallen unddie Integration von Migranten nicht reibungslos funktioniert und dassin Südwestfalen ehrenamtliches Engagement die Gesellschaftzusammenhält, muss das Staatsoberhaupt nicht lernen. Das Amtdistanziert den Inhaber zwar von den Bürgern, aber es macht ihn nichtblind. Steinmeiers Macht ist repräsentativ; er kann keine Gesetzeändern, er kann noch nicht einmal Fördermittel ausschütten. Aber mitder Auswahl der Orte, die er besucht, setzt er Signale, legt denFinger in Wunden, lobt Initiativen und stärkt Menschen den Rücken,die zu Opfern geworden sind. So gesehen war sein Besuch in NRW nichtsinnlos. Aber: Steinmeier kann reden. Manchmal wünscht man sich, erwürde etwas deutlichere Worte wählen. Die Verhältnisse in Deutschlandsind nicht vom Himmel gefallen; es gibt Verantwortliche - auch inseiner (ehemaligen) eigenen Partei. Seine Kritik an Politikern könntedurchaus etwas lauter ausfallen.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell