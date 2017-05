Westfalenpost: Martin Korte zu G7/Donald Trump

Hagen (ots) - Donald Trump hat gewonnen. Denkt er. Seine ersteAuslandsreise als Präsident der USA verschaffte ihm die gewünschtenBilder und Nachrichten, mit denen er sich in der Heimat bestensbrüsten kann. So war der Plan: "Seht her, ich habe die Welt im Griff.Alle tanzen nach meiner Pfeife. America first." Es hat funktioniert,denn niemand hat Trump gestoppt. Und weil der Unternehmer hinter derMaske des Politikers mit Saudi-Arabien einen110-Milliarden-Dollar-Waffendeal abschließen konnte, darf er nun auchnoch Zuhause erzählen, dass er eine Menge neue Jobs geschaffen habe.Ist ihm doch egal, auf wen die Saudis in Zukunft schießen. Trumpbleibt Populist: Um sich selbst in das hellste Scheinwerferlicht zurücken, macht er auch vor der Demontage der G7 nicht halt. Man kannvon diesem illustren Bündnis halten, was man will: Der jüngste Gipfelhat den globalen Einfluss des Westens deutlich geschmälert. Was nochschlimmer ist: Die Armen werden jetzt noch ärmer. Weil die G7 sichangesichts der US-Blockade nicht auf ein gemeinsames Vorgehen bei derEntwicklungshilfe und gegen die Not in Afrika einigen konnten, werdenviele Menschen dort jetzt verhungern. Und selbstverständlich wird derKampf gegen den Klimawandel noch schwierigen, wenn die USA in dieserWoche ihren Ausstieg aus dem Pariser Abkommen erklären. Trump glaubt,er habe gewonnen. Die Welt hat verloren. Frau Merkel, MonsieurMacron, bitte übernehmen Sie! Die Vernunft muss wieder die Initiativeergreifen.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell