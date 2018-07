Westfalenpost: Mangelhafte Planung - Zur Personalstärke der Polizei in NRW

Hagen (ots) - Das subjektive Unsicherheitsgefühl in derBevölkerung wächst. Die Gründe sind vielfältig und nicht immerfundiert. Dass das NRW-Innenministerium nun ziemlich flächendeckendPolizeibeamte aus dem Alltagsgeschäft abzieht, um für Großeinsätzebesser gewappnet zu sein, erscheint dem Außenstehenden wie Ausdruckvon Hilflosigkeit, ein Fehlversuch angesichts chronisch knapperPersonalausstattung in den Polizeistationen. Von der sind am Endenicht nur Bürgerinnen und Bürger betroffen, die ihren Schutzmann ander Ecke nur noch selten oder gar nicht mehr zu Gesicht bekommen.Diese Personalplanung hat auch Auswirkungen auf diejenigen, die inbei Konflikten in erster Reihe stehen und von Amts wegen ihren Kopfhinhalten müssen: die Polizistinnen und Polizisten, die, gefährlichunterbesetzt, für Ordnung im Alltag sorgen sollen. Es ist beinahemüßig zu beklagen, dass die Landesregierungen, gleich welcherCouleur, kontinuierlich mit einer zu geringen Zahl von Einstellungendiese fatale Entwicklung manifestiert haben, die sich heute auf derStraße offenbart. Die verantwortlichen Politiker müssen sich fragenlassen, ob sie mit dieser "Polizeitaktik" nicht sogar fahrlässig dasUnsicherheitsgefühl in der Bevölkerung befeuert haben.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell