Westfalenpost: Lorenz Redicker zur Klimakonferenz

Hagen (ots) - Es steht nicht zu vermuten, dass die Aussage von 13US-Behörden, wonach die Erderwärmung menschengemacht sei und nochdramatischere Folgen haben könnte als bislang befürchtet, an derHaltung von Donald Trump etwas ändern wird. Der US-Präsident würdeauch das kleine Einmaleins zu Fake erklären, wenn dessen Ergebnisseihm nicht in den Kram passen. Am Ausstieg der USA aus dem PariserKlimavertrag wird sich zunächst nichts ändern. In Bonn dürfte daraufeh niemand gehofft haben. Was dort in den kommenden Tagen bewältigtwerden muss, ist auch so schon kompliziert genug. Dabei strebt manbei der 23. UN-Klimakonferenz noch gar keine unterschriftsreifenErgebnisse an, die soll es erst im nächsten Jahr in Kattowitz geben.Dabei muss ein Regelwerk zur Umsetzung des Pariser Abkommens erstelltwerden. Aber wie weit der Weg von einem (Lippen-)Bekenntnis zu"Paris" bis zur Umsetzung ist, lässt sich gerade in Deutschlandbeobachten. Für Klimaschutz sind erst einmal alle, aber wenn esEinzelnen weh tun könnte, wird eben das kleine Klima-Einmaleins, wievon Christian Lindner, mit Hinweis auf Zweifel an der "physikalischenMachbarkeit grüner Energiepolitik" außer Kraft gesetzt. Ohne insDetail gehen zu wollen: Die Erkenntnis, dass Klimaschutz keinPartikularinteresse einer Partei ist, sondern dem Gemeinwohl dient,hat sich bei den Jamaika-Verhandlungen leider noch nichtdurchgesetzt. Heißt nichts anderes als: In Bonn und überall auf derWelt müssen nicht zuvörderst Klimawandel-Leugner wie Trump überzeugtwerden. Sondern die vielen, die eigentlich für Klimaschutz sind, aberin allzu vielen Details doch immer noch Bedenken äußern.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell