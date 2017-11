Westfalenpost: Lorenz Redicker zur Arbeitszeit

Hagen (ots) - So mancher Beschäftigte mag sich in einer Zeitreisein die Vergangenheit wähnen: Der Achtstundentag, als Höchstgrenze fürdie tägliche Arbeitszeit, ist in vielen Branchen längst weit entferntvon jeder Wirklichkeit. Vollzeitbeschäftigte arbeiten in Deutschlanddurchschnittlich fast 42 Stunden an fünf Arbeitstagen, also längerals acht Stunden am Tag. Anzunehmen ist, dass dabei Dinge wie dasschnelle Checken dienstlicher Mails am frühen Morgen oder spätenAbend noch gar nicht mit erfasst sind. Wozu die Wirtschaftsweisenaufrufen, ist vielfach längst Realität - Arbeitszeitgesetze hin oderher. Was die Forderung nicht weniger sinnvoll macht. Zumal esweiterhin erheblichen Widerstand gibt, besonders seitens derGewerkschaften. Interessant ist, dass die Wirtschaftsweisenausdrücklich keine generell längeren Arbeitszeiten fordern, sondernnur deren Flexibilisierung. So weit entfernt liegen sie damit nichtvon der IG Metall, die sich aktuell für eine zeitlich begrenzte28-Stunden-Woche stark macht. Solange Flexibilisierung derArbeitszeit nicht einher geht mit deren automatischer Ausweitung,sollten Beschäftigte und auch die Gewerkschaften mit solchenForderungen leben können.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell