Westfalenpost: Lorenz Redicker zu den Baustellen der Bahn

Hagen (ots) - Gut eine Milliarde Euro investiert die Bahn inNordrhein-Westfalen. Eine ordentliche Summe, gewiss. Aber: das istnur ein kleiner Bruchteil dessen, was am Ende allein im BahnhofStuttgart 21 versenkt wird. Und in Bayern investiert die DeutscheBahn im Rahmen der aktuellen Modernisierungsoffensive wieder einmalnoch mehr Geld als in NRW. Da einen Zusammenhang mit der Heimat desBundesverkehrsministers zu sehen, ist keinesfalls gewagt. Zurück nachNRW: Die Verjüngungskur für Schienen, Brücken und Bahnhöfe istüberfällig, allzu lange hat die Bahn an der Substanz gespart. Wennder regionale Bahnchef vom "Wiederaufbau West" spricht, trifft dasden Kern. Die Rekordinvestitionen sind nicht zuletzt Fehlern derVergangenheit geschuldet. Bezahlen müssen diese Fehler auch dieFahrgäste. Investitionen bedeuten Baustellen bedeuten Verspätungen.Und Zugausfälle. Wuppertal wird insgesamt neun Wochen lang vomZugverkehr abgehängt, das trifft tausende Pendler und Reisende hart.Ob eine Sperrung nur an Wochenenden, das aber über viele Monate, diebessere Option gewesen wäre, darüber lässt sich streiten. Es bleibtdie Hoffnung, dass anschließend vieles besser wird. Die Investitionender Bahn jedenfalls sind absolut notwendig.