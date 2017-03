Westfalenpost: Lösen Waffen Konflikte? / Kommentar von Martin Korte zu Militärausgaben

Hagen (ots) - Es ist keine Überraschung, dass namhafte deutscheHilfsorganisationen die Bundesregierung auffordern, mehr Geld ebennicht in den Militärhaushalt, sondern in dieEntwicklungszusammenarbeit zu investieren. Die Experten für dieBekämpfung existenzieller Not erleben schließlich tagtäglich in denKrisenregionen dieser Welt, welche fatalen Folgen Naturkatastrophen,aber auch kriegerische Auseinandersetzungen haben. Sind sie deswegennaiv? Nein, sie haben recht. Keine Frage: Wir brauchen das Militär,um uns verteidigen zu können - auch gegen den internationalenTerrorismus. Aber sollten wir uns deshalb den Erpressungsversucheneines Donald Trump beugen, der Deutschland mehr oder wenigerultimativ auffordert, über 30 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich inden Wehretat zu stecken? Dass die Bundesregierung sich im Jahr 2014von der Nato darauf festnageln ließ, perspektivisch zwei Prozent derWirtschaftsleistung für Militärausgaben aufzuwenden, war ein Fehler.Diesen muss die Bundesregierung korrigieren, egal was Trump sagt.Sonst verpulvert Deutschland Milliarden und befördert einen neuenRüstungswettlauf. Die Geschichte zeigt: Waffen verhindern Konfliktenicht; sie lösen sie aus.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell