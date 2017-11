Westfalenpost: Ein Lob der gesetzlichen Rente - Zu Rentenniveau und -beiträgen

Hagen (ots) - Die gesetzliche Rente in Deutschland ist seiteinigen Jahren schlecht beleumundet. Zu Unrecht. Natürlich gibt esProbleme, und zwar nicht nur kleine. Mehr Menschen als früher drohtAltersarmut, trotz Arbeit, denn für viel zu viele Kleinverdiener undfür Beschäftigte mit Lücken in ihrer Erwerbsbiografie reicht dieRente allein nicht aus für ein passables Leben im Alter. Auch müssenwir uns auf Sicht Gedanken machen über die Generationengerechtigkeit:Können wir den Jungen immer höhere Beiträge zumuten oder den Altenkleinere Renten? Müssen wir noch länger als bis 67 arbeiten? Oderkann man nicht einfach den Staatszuschuss erhöhen? Und dennoch: DieRente ist besser als ihr Ruf. Für viele Menschen ist die staatlicheAltersvorsorge sogar ein gutes Geschäft, ganz sicher inNiedrigzinszeiten wie diesen. Rentenberater und die StiftungWarentest raten aktuell über 50-Jährigen zu freiwilligenZusatzeinzahlungen in die Rentenkasse. Lange wurde Norbert Blüms "DieRente ist sicher" verlacht, aber Finanzmarktturbulenzen und dieMinirenditen privater Anlagen strafen die Lacher Lügen. Reich wirdniemand, der sich auf die gesetzliche Rente verlässt, aber(Total-)Verluste muss kein Rentner fürchten. Richtig ist: Die Renteprofitiert derzeit ungemein von der brummenden Konjunktur und derandauernden Erholung auf dem Arbeitsmarkt. Deshalb bleibt dasRentenniveau wohl auch in den nächsten fünf Jahren stabil, erstdanach wird es langsam sinken. Rentenpolitik sollte in Jahrzehnten,nicht nur in Jahren (oder Legislaturperioden) denken, deshalb musssie die Zeit nach 2030, 2040 in den Blick nehmen. Aber so schlechtist die Ausgangsposition nicht, und viele Probleme sind lösbar.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell