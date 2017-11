Westfalenpost: Kraftakt ist notwendig - Zu den Kosten der Digitalisierung von Schulen

Hagen (ots) - Bei der Digitalisierung sind sie sich ja im Prinzipeinig. Natürlich müssen die Schulen aufgerüstet werden. Noch diealte, die große Koalition hat einen Digitalpakt#D für die 40.000Schulen im Lande angekündigt. Insgesamt fünf Milliarden Euro wollte(und will) der Bund für Breitbandanbindung und Wlan an Schulenausgeben. Bis zum Jahr 2021. Die Bertelsmann-Stiftung hat nun derdigitalen Bildung ein Preisschild gegeben. Eine vernünftigeAusstattung der Schulen kostet 2,8 Milliarden Euro. Jährlich, nichteinmalig. Nicht gerade wenig - aber vermutlich realistisch. Es reichteben nicht mehr aus, ausrangierte (Spenden-)Computer und Tabletseinzusetzen und einen Informatik-Lehrer diesen Dino-Geräteparkmitsamt Schulnetz warten zu lassen. Notwendig ist also einfinanzieller Kraftakt. Dabei dürfen Bund und Länder die Kommunennicht - wie bislang - allein lassen. Und wenn die künftigeBundesregierung die Zukunftsaufgabe Digitalisierung ernst nimmt, musssie hier in Vorleistung gehen. Ein paar Einmal-Milliarden reichennicht aus - ganz gleich, wie aktuell die Zuständigkeiten zwischenBund und Ländern geregelt sind.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell