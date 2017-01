Westfalenpost: Kraft und Jäger: Kein Befreiungsschlag in Fragen der Sicherheit

Hagen (ots) - Es ist strategisch nicht ungeschickt, dassMinisterpräsidentin Kraft im Fall Amri nun Mut zur Fehlerkulturzeigen will. Politik sei ein "lernendes System". Deshalb solle eineunabhängige Expertenkommission ausleuchten, warum ein bekannterGefährder gewissermaßen unter den Augen der Behörden zwölf Menschenin Berlin in den Tod reißen konnte. Kraft korrigiert damit ihrenangeschlagenen Innenminister Jäger. Der hatte den Eindruckvermittelt, man sei bis "an die Grenzen des Rechtsstaats" gegangenund habe Amri trotz "durchgehender, engmaschiger Beobachtung" nichtstoppen können. So fatalistisch dürfen Regierungsverantwortlichenicht auftreten, wenn sie Ängste und Vorurteile nicht weiter schürenwollen. Erst recht nicht vier Monate vor einer Landtagswahl, die nachLage der Dinge zur Abstimmung über die Innere Sicherheit werdendürfte. Wird die Opposition wirklich der rot-grünen Landesregierungden Gefallen tun, Versäumnisse und Verantwortlichkeiten beim FallAmri im überparteilichen Geist und wissenschaftlichen Nebel einerExpertenkommission verschwinden zu lassen? Es wäre sehrverwunderlich. Vielmehr bietet der schlimmste islamistische Anschlagauf deutschem Boden ihr die Möglichkeit, die Serie derinnenpolitischen Krisen in NRW als systemisches Versagenhinzustellen. Kraft hat sich wie schon nach dem Misshandlungsskandalin Burbach, den Hogesa-Krawallen oder der Kölner Silvesternacht loyalhinter Jäger gestellt. Die Chance eines Befreiungsschlags inSicherheitsfragen hat sie sich damit selbst genommen.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell