Westfalenpost: Korruptionsverdacht beim Bamf: Extrem fehleranfällig

Man kennt den Asylmissbrauch, das Vorspielenfalscher Tatsachen. Der aktuelle Verdachtsfall in Bremen beweist,dass auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) selbstanfällig ist: In der Hansestadt wurden die Asylanträge von Jesidenregelmäßig durchgewunken. Mit Vorsatz, systematisch, im großen Stil,mutmaßlich rechtswidrig. Man muss die juristische, politische undethische Aufarbeitung trennen. Möglicherweise haben wir es mit einemuntypischen Korruptionsfall zu tun - und es floss nicht mal Geld.Dann hätte die Bamf-Leiterin bloß vor lauter Gutmenschentum Distanzund Professionalität verloren. Dann wäre sie zwar voreingenommen,aber nicht auf den eigenen Vorteil ausgewesen. Juristisch ist dasErgebnis entscheidend: Ob Gesetze verletzt wurden oder nicht, ob eskorrekt zuging oder nicht. Politisch gibt es schon zu denken, dassder Missbrauch jahrelang nicht bemerkt wurde. Möglicherweise könnensich solche oder ähnlich Vorgänge woanders wiederholen. Wer will dasausschließen, wo doch schon der Bundeswehr-Offizier Franco A. einDing der Unmöglichkeit war? Der Mann hatte sich fälschlicherweise alsSyrer ausgegeben und war als Flüchtling anerkannt worden, obwohl erkein Wort Arabisch sprach. Der Fall hat vieles beim Bamf ausgelöst,eine Total-Überprüfung der internen Abläufe, auch der Kontrollen. Esgab das Versprechen eines Neuanfangs. Und nun stellt man ein Jahrspäter anlässlich des Bremer Verdachtsfalls fest: Dieses Versprechenwurde noch nicht eingelöst. Das Bamf ist eine Anstalt am Rande desNervenzusammenbruchs. Es ist extrem fehleranfällig. Neben allemanderen wünscht man sich vom Bamf ein besseres Krisenmanagement. Denngestern hat sich das Amt hinter der Staatsanwaltschaft versteckt.Offenheit, Transparenz und Aufklärung sehen anders aus.