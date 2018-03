Westfalenpost: Die Konfrontation vermieden / Kommentar von Michael Backfisch zum Handelsstreit mit den USA

Hagen (ots) - Endlich einmal eine gute Nachricht aus Washington.In letzter Minute hat sich US-Präsident Trump einen Ruck gegeben:keine Strafzölle für Stahl- und Aluminium-Produkte aus der EU -vorerst zumindest. In den Unternehmen und in der Belegschaft sorgtdas für Hochstimmung. Das Ausbleiben der Zölle sichert Aufträge undArbeitsplätze. Über die Gründe, warum Trump erst wochenlang dieZollkeule schwingt und dann beidreht, kann man nur spekulieren. Istder Chef des Weißen Hauses plötzlich zur Vernunft gekommen? Oderwurde der Druck aus dem US-Kongress zu stark, der vor denverheerenden Folgen eines Handelskriegs gewarnt hat? Trump ist Trump.Das einzig Berechenbare an ihm ist die Unberechenbarkeit. Die EU hatsich in diesem schwierigen transatlantischen Handelskonflikt richtigverhalten. Sie hat früh signalisiert, dass sie das einseitigeAufbauen von Zollschranken nicht tolerieren würde. Wenn Amerika satteAbgaben auf Stahl und Aluminium erhebt, dann muss es mitGegenmaßnahmen beim Export von Motorrädern, Orangensaft oder Whiskeyrechnen. Aus Brüssel kam jedoch immer die Botschaft: Verhandlungengehen vor. Es war nicht Konfrontation pur. Klartext ja, aberverbindlich im Auftritt: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hatdiese Doppel-Strategie par excellence gefahren. Er jettete in einerFeuerwehr-Mission über den Atlantik, suchte das Gespräch mit TrumpsHandelsminister und Handelsbeauftragten. Immer in enger Abstimmungmit EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström. Altmaier zog nicht denrhetorischen Knüppel, sondern warb um Verständnis und sang das Liedder globalisierten Wirtschaft: In einer vernetzten Welt, in der dieLieferketten der Firmen transnational sind, hinterlässt einHandelskrieg nur Verlierer. Der Saarländer hat mit seinergeschmeidigen Art das Eis gebrochen. Ein toller Einstand alsWirtschaftsminister.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell