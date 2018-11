Westfalenpost: Kompliziert / Kommentar von Martin Korte zur Grundsteuer

Hagen (ots) - Mag sein, dass es ihm tatsächlich um mehrGerechtigkeit geht, denn das soll ja wieder Markenkern werden bei derSPD. Aber die Botschaft, die Bundesfinanzminister Olaf Scholz mitseinen Plänen zur Reform der Grundsteuer bisher vermittelt, ist eineganz andere: Der Staat will wieder zulangen - also steigen fürImmobilienbesitzer und Mieter die Kosten. Da nützen alle Beteuerungendes Sozialdemokraten nichts, dass die Einnahmen unterm Strich gleichbleiben sollen.Und so wird die Idee schon zerredet, bevor sie in allen Detailsdas Licht der Öffentlichkeit erblickt hat. Unabhängig vom Inhalt: DieSPD hat wieder einmal bewiesen, dass sie in Fragen der Eigen-PR großehandwerkliche Schwächen nicht verhehlen kann.Was bisher bekannt geworden ist, hat allerdings nicht das Zeug zumgroßen Wurf. Die Scholz-Reform würde das ohnehin fürOtto-Normalverbraucher kaum noch nachvollziehbare System derGrundsteuer-Erhebung weiter verkomplizieren. Darüber hinaus droht eingigantischer bürokratischer Aufwand, der allenfalls Steuerberaternein Lächeln ins Gesicht zaubern dürfte.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell