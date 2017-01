Westfalenpost: Kommentar zur Terrorismus-Bekämpfung

Hagen (ots) - Föderalismus ist an sich keine schlechteOrganisationsform - aber nicht immer. Der Fall des Berlin-AttentätersAnis Amri hat uns schmerzhaft vor Augen geführt, was passieren kann,wenn Kriminelle durch unsere schlecht koordinierten Kontrollsystemeschlüpfen. Wer sich mit Praktikern bei Polizei und Verwaltungunterhält, der kann den Eindruck gewinnen, dass die Behördenunterschiedliche Sprachen sprechen. Zum Teil sind sie noch nichteinmal in der Lage, technisch angemessen auf einer Ebene zukommunizieren. Das liegt nicht nur an fehlender Zentralisierung -aber auch. Anis Amri hat diese Lücken ausgenutzt. Unsere Gegner sindgut organisierte, international tätige Terroristen. Sie werden sichweiter professionalisieren - vor allem im Bereich derCyberkriminalität. Diese potenziellen Massenmörder mit den Mittelnder Vergangenheit bekämpfen zu wollen, gefährdet die Sicherheitunserer Bevölkerung. Der Hass der Terroristen richtet sich nichtgegen einzelne Bundesländer, sondern gegen ganz Deutschland, sogargegen ganz Europa. De Maizières Anregungen sind daher konsequent undkommen auch zum richtigen Zeitpunkt - nein: eigentlich schon zu spät.Dass nun die Bundesländer Sturm laufen gegen die Vorschläge desBundesinnenministers ist der Angst von Landespolitikern undBehördenchefs geschuldet, Kompetenzen und Aufgaben zu verlieren. Dasist kurzsichtig und egoistisch. Und wenn die Linken von einem"Einstieg in den autoritären Polizeistaat" sprechen, schießen siewieder einmal über das Ziel hinaus. Wir reden über mehr Sicherheit,nicht über einen Polizeistaat. Es geht darum, wirksame Werkzeugegegen den Terrorismus zu entwickeln. Menschen, die uns schadenwollen, lachen über Kleinstaaterei.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell