Westfalenpost: Kommentar zur SPD

Hagen (ots) - Wenn man keine Chance hat, dann sollte man sienutzen. Sigmar Gabriel hat wieder einmal alle überrascht. DerRücktritt von der sicheren Kanzlerkandidatur, die Aufgabe desParteivorsitzes ist ein echter Coup. Und so viel ist sicher: FürAmtsinhaberin Angela Merkel wird der Wahlkampf eindeutig schwerer.Martin Schulz bringt neben hervorragenden Beliebtheitswerten aucheine echte Wettkampfhärte mit. Der Karren steckt tief im Dreck Sodürfte auch Gabriels Analyse der schwierigen Lage seinerSozialdemokraten ausgefallen sein. Die Umfragen für die Partei undseine eigene Person sind mehr als überschaubar, sie liegen bei knapp20 Prozent. Die Kanzlerin musste sich vor diesem Konkurrenten nichtfürchten. Es ist wahrscheinlich, dass Gabriel die Sorge vor einemhistorisch schlechten Wahlergebnis getrieben haben könnte. Seit derWahl 2009 ist die SPD unter ihrem Vorsitzenden aus diesem Loch nichtherausgekommen. Der Karren steckt nach wie vor tief im Dreck. DerNiedersachse polarisiert. Genützt hat es ihm nicht. Im Falle einerDirektwahl würden sich nur 19 Prozent der Deutschen für ihnentscheiden, aber 57 Prozent für Merkel. Beim Bundesparteitag Ende2015 erhielt er nur 74,3 Prozent der Stimmen. Da können einem schonZweifel kommen. Schulz kann klare Kante zeigen Es ist nicht das ersteMal, dass Gabriel kurz vor der Entscheidung die Reißleine zieht. ImJahr vor der Bundestagswahl 2013 überließen zunächst er und dannFrank-Walter Steinmeier dem Kandidaten Peer Steinbrück den Vortritt.Das Ergebnis ist bekannt. Nun soll Hoffnungsträger Martin Schulz auchden Parteivorsitz erhalten, um genügend Schwerkraft entwickeln zukönnen. Und das wird er tun. Unbelastet von jeder Kabinettsdisziplinder Großen Koalition kann Schulz klare Kante zeigen, sich selbst unddie SPD eindeutig gegen die CDU positionieren. Er muss keineRücksicht nehmen, hat nicht einmal ein Bundestagsmandat. DieseProfilbildung ist Voraussetzung dafür, dass die Sozialdemokratenüberhaupt eine Chance haben. In den vergangenen Jahren ist es immerschwerer gefallen, die Stammwähler zu mobilisieren. Die AfD sprichtmit einem fremdenfeindlichen Kurs Nichtwähler an und wildert beiallen anderen Parteien am rechten Rand. Möglicherweise kommt Schulznoch rechtzeitig, um Hannelore Kraft und der SPD in NRW vor denWahlen im Mai neuen Schwung zu geben. Konsequenter Rückzug FürGabriel ist es im Grunde schade. Denn er zählt ohne Zweifel zu dengroßen politischen Talenten seiner Generation. Mit seinem Instinktbeherrscht er die Bierzelte, aber auch die politische Strategie. DieArt und Weise mit der er Steinmeier zum gemeinsamen Kandidaten fürdas Amt des Bundespräsidenten von SPD, CDU und CSU lancierte - daswar schon bemerkenswert. Nur seine Sprunghaftigkeit stand ihm immerwieder im Weg. Am Ende wussten die Menschen oft nicht mehr, woran siebei ihm waren. Schließlich zählt auch noch die Tatsache, dass SigmarGabriel im März zum dritten Mal Papa wird. Das Spannungsfeld zwischenSpitzenpolitik und ein bisschen Normalität im Familienleben hat ihnstark belastet, er hat auch öffentlich darunter gelitten. Das wärenun nicht besser geworden. Sein Rückzug ist konsequent.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell