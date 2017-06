Westfalenpost: Kommentar zum Urlaubsgeld

Hagen (ots) - Männer bekommen öfter Urlaubsgeld als Frauen,Industriebeschäftigte häufiger als Dienstleister, Mitarbeiter ingroßen Betrieben öfter als solche in kleinen. Arbeiten die einen mehrals die anderen? Hat man in manchen Branchen mehr Erholungsbedarf alsin anderen? Natürlich nicht. Die Bemessung von Lohn und Gehalt folgtnicht dem Grundsatz der Gerechtigkeit. Bezahlung ist vor allem eineMachtfrage. Nicht alle leisten gleich viel. Auch nicht im gleichenJob. Manchmal braucht man eine lange Ausbildung, manchmal einbesonderes Talent und manchmal trägt man große Verantwortung.Unterschiede sind richtig. Die Frage ist, wie groß sie sein sollen.Ist es okay, wenn der Vorstandschef 1000 Mal so viel verdient wie derPförtner? Reicht das Hundertfache? Das wird gerne diskutiert.Wichtiger ist: Hat der Pförtner genug zum Leben? Die Jobs, in denenman eine ruhige Kugel schieben kann, sind selten geworden. Es gibthart arbeitende Menschen, die sich auch mit Urlaubs- undWeihnachtsgeld keine Ferienreise leisten können. Es ist ja auch nichtentscheidend, wie sich Löhne und Gehälter auf Sonderzahlungen,Extra-Zulagen, Spezial-Vergünstigungen und reguläreMonatsüberweisungen verteilen. Das Jahreseinkommen zählt. Und das ist(im Durchschnitt) höher bei einer guten Ausbildung und bei einemhohen Grad gewerkschaftlicher Organisation. Darauf sollte jederEinzelne achten. Und es ist (im Durchschnitt) schlechter, wenn mansich um Menschen kümmert statt um Dinge oder virtuelle Sachen. Dassollten wir gemeinsam ändern. Und ganz generell: Angesichts des fürdie deutsche Wirtschaft viel zu niedrigen Eurokurses sind ordentlicheLohnsteigerungen nicht nur möglich, sondern auch fair gegenüberResteuropa.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell